09 августа 2025 в 12:02

Россияне стали чаще выезжать за границу

ФСБ: за полгода россияне совершили на 7,8% больше зарубежных поездок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии 2025 года россияне пересекли границу 13,7 млн раз — на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. Статистика ФСБ учитывала деловые, туристические, учебные поездки, а также переезды на ПМЖ и другие цели. Лидерами по числу всех выездов стали Турция, Абхазия и Казахстан.

С туристической целью россияне чаще всего ездили в Турцию, ОАЭ и Египет. Также в топ-10 попали Китай, Таиланд, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Азербайджан. В целом на эти страны пришлось 5,2 млн поездок.

До этого эксперты рассказали, что почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых. Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. Из анализа следует, что наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что в России невозможно организовать отдых у моря дешевле 80 тысяч рублей. По его мнению, лучше выбрать бюджетный зарубежный курорт, пожертвовав сервисом, чем «поехать в три звезды в Архипо-Осиповку с одними завтраками».

