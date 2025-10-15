Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:00

Утеплились? Дальше только холод и снег. Рубеж пройден — Вильфанд сообщил о точке невозврата

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Погода в России окончательно перешла в зимний режим, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Период комфортных температур завершился, и теперь уже практически не осталось регионов, где можно было бы согреться, пишет NEWS.ru.

Даже на юге европейской части страны, в Краснодарском крае и Крыму, воздух прогревается лишь до 16–18 градусов, и то только в послеполуденные часы.

По словам синоптика, наступает тот период, который называется предзимьем. Он традиционно начинается с середины октября и длится до 15–20 декабря. Это своеобразная подготовка к зимнему режиму, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды и это негативный фактор. Синоптик обратил внимание, что в первые 22 дня сентября стояла теплая погода, но затем резко похолодало, и начался отопительный сезон — на 10 дней раньше обычного.

