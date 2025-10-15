Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:15

Поставьте хотя бы одно из этих трех растений в спальне: будете спать сном младенца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поставьте хотя бы одно из этих трех растений в спальне и будете спать сном младенца. Спальня — это место для отдыха и восстановления, где чистый воздух играет ключевую роль. Вместо ароматических саше лучше выбрать комнатные растения: они украшают интерьер, очищают воздух и улучшают сон. Вот три идеальных варианта для вашей спальни.

Алоэ — отличный выбор для чистоты воздуха. Это растение нейтрализует токсины, такие как бензол и формальдегид, а ночью выделяет кислород, способствуя глубокому и спокойному сну.

Лаванда славится своими успокаивающими свойствами. Её нежный аромат снимает стресс, помогает справиться с бессонницей и создаёт атмосферу уюта. К тому же, это неприхотливое растение легко приживается дома.

Сансевиерия, или «тёщин язык», с её длинными, похожими на клинки листьями, очищает воздух и производит кислород даже ночью. Это делает её идеальной для спальни, обеспечивая крепкий и здоровый сон.

Поставьте одно из этих растений в спальне — и вы почувствуете разницу!

Болит голова? Этот комнатный цветок может стать вашим помощником — спасение в горшке.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
