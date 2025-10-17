Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:39

Кетодиета: вкусные низкоуглеводные оладьи из сыра и яиц

Кетодиета: вкусные низкоуглеводные оладьи из сыра и яиц Кетодиета: вкусные низкоуглеводные оладьи из сыра и яиц Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это идеальный завтрак для тех, кто придерживается кетодиеты! Подробности — на NEWS.ru.

Кеторецепт оладий на сковороде: тертый сыр «Чеддер» — 150 г, куриные яйца — 2 шт., ветчина — 100 г, молотая миндальная мука — 30 г, разрыхлитель — 3 г, специи — по выбору.

Для этих оладий нужно смешать все компоненты до получения пластичной массы. Сформировать лепешки толщиной 1,5 см и обжарить их на оливковом масле до румяности с двух сторон. Готовые оладьи из сыра содержат менее 3 г чистых углеводов на порцию.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт полезного салата из редиски.

