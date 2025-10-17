Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:34

Инцидент с участием ветерана СВО и сотрудниками ГАИ обернулся «уголовкой»

Саратовский СК возбудил дело после инцидента с ветераном СВО и сотрудниками ГАИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи Марксовского района Саратовской области завели уголовное дело после инцидента с участием ветерана СВО и сотрудников ГАИ, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. Поводом стали распространившиеся в Сети данные о конфликте, возникшем на почве подозрений полицейских водителя квадроцикла в управлении транспортом в нетрезвом состоянии.

В целях установления всех обстоятельств следственным путем Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Сети появились данные о том, что сотрудник ГАИ, заподозрив ветерана в пьяном управлении транспортным средством, хотел решить вопрос с помощью взятки, но тот отказался. После этого правоохранитель якобы избил участника СВО. Пострадавший утверждает, что его могли принять за пьяного из-за нарушений в речи после полученной контузии.

Ранее жители Черногорска в Хакасии возмутились тем, что аттракцион в местном парке закрыли от дождя плакатом ветерана СВО. Администрация города пообещала найти и наказать виновных.

Россия
регионы
Саратовская область
ветераны
СВО
правоохранители
уголовные дела
ГАИ
СК РФ
