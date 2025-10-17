Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:48

Врач перечислила тревожные признаки туберкулеза

Врач Демьяновская: повышенная потливость по ночам может быть при туберкулезе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышенная потливость по ночам, одышка, боль в грудной клетке, общая слабость и отсутствие аппетита могут указывать на туберкулез, заявила LIFE.ru врач Екатерина Демьяновская. Потеря веса и повышенная температура — тоже тревожные признаки.

Есть «красные флаги» — симптомы, которые должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу. Поводом для беспокойства должен стать продолжительный кашель без других признаков ОРВИ. То есть у человека не болит горло, нет насморка и характерного для инфекции озноба, а постоянный кашель есть, — предупредила Демьяновская.

Несмотря на это, определить туберкулез на ранней стадии по внешним признакам невозможно, отметила врач. В связи с этим она призвала всех ежегодно проходить профилактические обследования.

Ирландские ученые ранее обнаружили, что препарат дексаметазон, который назначают при COVID-19, способен активизировать клетки иммунитета для борьбы с инфекцией, включая возбудителя туберкулеза. Они пришли к такому выводу после эксперимента с макрофагами.

