Врач перечислила тревожные признаки туберкулеза

Повышенная потливость по ночам, одышка, боль в грудной клетке, общая слабость и отсутствие аппетита могут указывать на туберкулез, заявила LIFE.ru врач Екатерина Демьяновская. Потеря веса и повышенная температура — тоже тревожные признаки.
Есть «красные флаги» — симптомы, которые должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу. Поводом для беспокойства должен стать продолжительный кашель без других признаков ОРВИ. То есть у человека не болит горло, нет насморка и характерного для инфекции озноба, а постоянный кашель есть, — предупредила Демьяновская.
Несмотря на это, определить туберкулез на ранней стадии по внешним признакам невозможно, отметила врач. В связи с этим она призвала всех ежегодно проходить профилактические обследования.
Ирландские ученые ранее обнаружили, что препарат дексаметазон, который назначают при COVID-19, способен активизировать клетки иммунитета для борьбы с инфекцией, включая возбудителя туберкулеза. Они пришли к такому выводу после эксперимента с макрофагами.