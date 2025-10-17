Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:46

На форуме Synergy HoReCa обсудили русскую кухню и новые ресторанные проекты

Фото: Пресс-службы форума Synergy HoReCa

На форуме Synergy HoReCa 2025 обсудили русскую кухню, локальные продукты и новые ресторанные проекты. Мероприятие провели Школа Бизнеса «Синергия» и Федерация рестораторов и отельеров России. В частности, собравшиеся поговорили об открытии уникального ресторана ферментированной еды Inspiro Neurobistro и новых точках «Сыроварни» в Якутске и Магадане.

Форум дает владельцам бизнеса не только насмотренность, но и создает новые коллаборации. Нам удалось создать среду, в которой предприниматели охотно делятся опытом и новыми наработками. Позже эти знания и инструменты формируют тренды и задают вектор развития отрасли, — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

Ключевыми темами форума стали популяризация русской кухни, в том числе продвижение локальных продуктов, фудтех-коллаборации и развитие региональных проектов. Спикеры форума также затронули проблемы в ресторанной сфере, такие как текучесть кадров и дефицит качественного оборудования.

Synergy HoReCa Forum 2025 состоялся 14 октября в Москве. Мероприятие провели в отеле Safmar Grand Moscow. Оно объединило более 500 профессионалов ресторанной и отельной индустрий.

форумы
рестораны
Москва
кухня
