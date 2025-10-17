«Я счастлив»: Вучич о реакции ЕС на выбор места для встречи Путина и Трампа

Решение о проведении встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызовет неоднозначную реакцию в Европейском союзе, заявил президент Сербии Александр Вучич. Политик выразил удовлетворение выбором венгерской столицы для переговоров, отметив символический характер данной локации, передает РИА Новости.

Я особенно счастлив, что выбрали наших венгерских друзей в качестве принимающей стороны. Я не уверен, что это вызовет большую радость в других европейских центрах, как это вызвало в Белграде. Но что поделать, уверен, что и это место выбрано неслучайно, — сказал сербский лидер.

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности с российским лидером о проведении новой встречи. По словам американского руководителя, переговоры состоятся в Будапеште и будут посвящены поиску путей завершения боевых действий на Украине.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Венгрия обладает преимуществами перед Турцией как площадка для российско-американских переговоров благодаря одновременному членству в НАТО и Европейском союзе. По его мнению, Словакия может рассматриваться в качестве альтернативного варианта.