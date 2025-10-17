В Венгрии рассказали, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может поговорить по телефону с главой Госдепа США Марко Рубио уже в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского внешнеполитческого ведомства Петера Сийярто. По его данным, диалог может состояться уже сегодня, 17 октября.

Вчера российский коллега сообщил мне, что сегодня проведет телефонный разговор с американским, которому Дональд Трамп предложил возглавить подготовку к переговорам с американской стороны, — сказал дипломат.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей по организации новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По информации американского президента, переговоры планируется провести в Будапеште, где основной темой обсуждения станет поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

До этого военный политолог Александр Перенджиев говорил, что Венгрия обладает преимуществами перед Турцией как место проведения российско-американских переговоров благодаря одновременному членству в НАТО и Европейском союзе. Эксперт отметил, что хотя Словакия может рассматриваться как альтернативная площадка, именно российско-венгерские отношения играют определяющую роль в данном выборе.