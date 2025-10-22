Любая рыба по этому рецепту получается вкусной, даже минтай: всего 20 минут — и ужин на столе

Вам понадобится: минтай (или любая другая белая рыба), луковица, 2 помидора, болгарский перец, 50 г сливочного масла, соль, перец, специи для рыбы. Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами, перец соломкой, помидоры дольками. Обжарьте минтай с двух сторон до легкой корочки и снимите со сковороды. В оставшемся масле пассеруйте лук 3-4 минуты, добавьте перец и готовьте еще 5 минут. Верните рыбу в сковороду, разложите сверху помидоры, полейте растопленным сливочным маслом и тушите под крышкой 7–10 минут на медленном огне.

Вкус получается удивительно нежным и насыщенным: сливочное масло создает бархатистый соус, помидоры дают приятную кислинку, а перец и лук добавляют сладковатые нотки, идеально дополняя рыбу. Это блюдо особенно хорошо с рисом или картофельным пюре, а простота приготовления делает его идеальным для будничного ужина.

