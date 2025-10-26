Во Франции отвергли идею открыть участок полиции в стенах Лувра

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выступил против предложения открыть полицейский участок в Лувре для охраны ценных экспонатов, сообщает газета La Tribune Dimanche. По его словам, пункт с правоохранителями расположен недалеко от музея и охранники порядка прибыли на место ограбления спустя три минуты после поступления сигнала.

Я против. Если мы начнем с Лувра, то придется открывать везде. Нынешний комиссариат полиции находится прямо рядом с Лувром. Когда прозвучала тревога, полицейские были на месте через три минуты. Это (наличие полицейского участка в музее. — NEWS.ru) ничего бы не изменило, — заявил Нуньес.

Глава МВД также уточнил, что перед музеем дежурят отряды полиции. По словам министра, музей находится в одном из самых охраняемых районов Парижа. Также Нуньес выразил обеспокоенность, что украденные экспонаты Лувра могут вывезти за рубеж.

19 октября в Лувре произошло дерзкое похищение: из музея вынесли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты. Они проникли в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности, и забрали с собой ожерелья, серьги, диадему, брошь, декоративный бант и тиару.