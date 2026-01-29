Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 08:37

«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году

Симоньян сочла смелым предположение Мерца о существовании Украины в 2027 году

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Правительство Германии отличается смелостью, если считает, что Украина еще будет существовать в 2027 году, заявила на своем канале в мессенджере MAX журналистка Маргарита Симоньян. Так она ответила немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, исключившему вступление страны в ЕС к 1 января следующего года.

Смело со стороны г-на Мерца предполагать, что в 2027 году будет существовать «Украина», — отметила она.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Также стало известно, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Маргарита Симоньян
Фридрих Мерц
Германия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.