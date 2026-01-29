«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году

«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году Симоньян сочла смелым предположение Мерца о существовании Украины в 2027 году

Правительство Германии отличается смелостью, если считает, что Украина еще будет существовать в 2027 году, заявила на своем канале в мессенджере MAX журналистка Маргарита Симоньян. Так она ответила немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, исключившему вступление страны в ЕС к 1 января следующего года.

Смело со стороны г-на Мерца предполагать, что в 2027 году будет существовать «Украина», — отметила она.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Также стало известно, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.