Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны быть повешены по решению суда после окончания СВО за преступления против украинского и русского народов, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он считает возможным проведение такого процесса.

Когда-нибудь итогом всех этих событий станет некий суд. И я верю, что он будет называться не Нюрнбергским, а Курским или Белгородским судом, который вынесет решение, а Зеленский и его команда будут повешены. Их нужно не расстрелять, не казнить методом эвтаназии, а именно повесить. Их должна ждать самая позорная смерть за то, что они сделали и с украинским народом, и с нашим русским народом, — сказал он.

По его мнению, власти Украины не учитывают потери среди служащих на фронте. Он уверен, что Киеву плевать на количество погибших украинских солдат.

Ранее командование одной из бригад ВСУ заявило, что считает Зеленского предателем. По информации источника СМИ, на страницах в соцсетях военные открыто критикуют украинского лидера.