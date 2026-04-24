24 апреля 2026 в 13:48

Врач назвал один фактор, снижающий эффективность любой вакцинации

Употребление алкоголя подавляет иммунную систему, снижая эффективность проведенной вакцинации, рассказал в беседе с «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. По его словам, на формирование защитной реакции организма нужны ресурсы, а во время распития спиртного они затрачиваются на восстановление.

Даже от небольшой дозы спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, заметно снижается. Уменьшается и их количество, и эффективность. Алкоголь вызывает интоксикацию, увеличивает нагрузку на печень и нарушает обмен веществ. Поэтому организм направляет все силы на его выведение, и прививка может «пройти незамеченной», — предупредил Холдин.

Врач добавил, что спиртные напитки могут усилить негативную реакцию организма на вакцинацию. В частности, человек рискует столкнуться с повышением температуры, слабостью и отеком на месте укола.

Ранее профессор и доктор медицинских наук Мария Плеханова заявила, что сейчас все вакцины безвредны для человеческого организма. По ее словам, иммунопрофилактика может помочь предотвратить коклюш и корь.

