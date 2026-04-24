Сагалова, средняя зарплата, рождение сына: как живет актер Александр Якин

Актер Александр Якин активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его новых проектах и мнении о спецоперации?

Чем известен Якин

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Окончил ГИТИС.

Популярность Якину принесла роль Ромы Букина в комедийном сериале «Счастливы вместе». Его партнерами по проекту были Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Павел Савинков и Юлия Захарова.

«В сериал „Счастливы вместе“ я пробовался с Дашей Сагаловой. Через три дня после этого мне позвонили и поздравили с ролью. Особой радости не испытал. Я только закончил работу в одном проекте плюс в театре было много ролей. Но я все же согласился и не жалею! Когда только начались съемки, я жутко стеснялся, обращался ко всем только на Вы. Но сейчас, после длительной работы, мы чувствуем себя настоящей семьей», — вспоминал Якин.

Также артист снимался в картинах «Повелитель луж», «Герой нашего времени», «Восьмидесятые», «Физрук», «Без памяти», «Букины», «Трепачи» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент более 20 работ.

Что известно о личной жизни Якина

В 2015 году Александр Якин узаконил отношения с однокурсницей по ГИТИСу Анной Зайцевой. В 2023 году он сообщил, что у него родился сын.

«Начну с самого важного, что произошло со мной за последнее время! Я стал папой!» — рассказал Якин в соцсетях.

Чем сейчас занимается Якин

Александр Якин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Номер 13», «Слишком женатый таксист», «Боинг-Боинг» и «Мужчина на все руки».

В 2025 году актер снялся в комедии «Огрызки». В скором времени также можно будет увидеть ленту «Кукушкин» с его участием.

По данным сайта госзакупок, Якин получает небольшую зарплату за спектакль — от 17 тысяч рублей.

«Якин получает от 17 до 79 тысяч рублей за спектакль, правда, все зависит от роли. Левша приносит ему 59 тысяч, Ваня Кудряш — 74 тысячи, а вот Фалалей — всего 17 тысяч», — передает данные от госзакупок Telegram-канал «Звездач».

Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.

