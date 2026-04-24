Дерматолог раскрыла, почему кожа остается тусклой даже при грамотном уходе

Дерматолог Шадрина: грамотный уход не исправит тусклость кожи при дефиците сна

Даже грамотный и дорогой уход не исправит тусклость кожи, если человек страдает от дефицита сна или хронического стресса, предупредила LIFE.ru дерматолог Екатерина Шадрина. По ее словам, другими причинами непроходящей «усталости» лица могут быть малоподвижный образ жизни и недостаток железа, витаминов или белка в организме.

Важно понимать, что наружные средства — лишь часть ухода, а состояние кожи напрямую связано с образом жизни и общим состоянием организма. Иногда причина кроется в самом уходе. Средства могут быть качественными, но не подходить по типу кожи или использоваться в избыточном количестве. Переизбыток активных компонентов, таких как кислоты или ретинол, способен нарушать защитный барьер. В результате кожа становится чувствительной, склонной к покраснениям и теряет здоровый вид, — отметила Шадрина.

Врач добавила, что с возрастом естественные процессы обновления кожи замедляются, а выработка коллагена снижается. У женщин эти изменения особенно усиливаются в период менопаузы. В таких условиях одного домашнего ухода может быть недостаточно, чтобы поддерживать свежий и отдохнувший вид.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что сон лицом в подушку приводит к механическому сдавливанию кожи и образованию заломов. Она отметила, что в течение дня также необходимо как можно меньше трогать лицо.

«Еще не время»: Набиуллина о ношении броши
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

