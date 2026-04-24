Дерматолог раскрыла, почему кожа остается тусклой даже при грамотном уходе

Даже грамотный и дорогой уход не исправит тусклость кожи, если человек страдает от дефицита сна или хронического стресса, предупредила LIFE.ru дерматолог Екатерина Шадрина. По ее словам, другими причинами непроходящей «усталости» лица могут быть малоподвижный образ жизни и недостаток железа, витаминов или белка в организме.

Важно понимать, что наружные средства — лишь часть ухода, а состояние кожи напрямую связано с образом жизни и общим состоянием организма. Иногда причина кроется в самом уходе. Средства могут быть качественными, но не подходить по типу кожи или использоваться в избыточном количестве. Переизбыток активных компонентов, таких как кислоты или ретинол, способен нарушать защитный барьер. В результате кожа становится чувствительной, склонной к покраснениям и теряет здоровый вид, — отметила Шадрина.

Врач добавила, что с возрастом естественные процессы обновления кожи замедляются, а выработка коллагена снижается. У женщин эти изменения особенно усиливаются в период менопаузы. В таких условиях одного домашнего ухода может быть недостаточно, чтобы поддерживать свежий и отдохнувший вид.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что сон лицом в подушку приводит к механическому сдавливанию кожи и образованию заломов. Она отметила, что в течение дня также необходимо как можно меньше трогать лицо.