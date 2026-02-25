Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:47

Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге

Гергиев предложил Путину создать театральный квартал в районе Мариинского театра

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Худрук и гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать театральный квартал в Санкт-Петербурге. Глава государства, в свою очередь, отметил необходимость увековечить имя дирижера Юрия Темирканова. Гергиев в ответ заявил, что квартал можно назвать в его честь.

Мы имеем уникальную возможность создать такие культурные центры, или культурные кварталы, в сердце Москвы, в сердце Петербурга, — сказал Гергиев.

Ранее сообщалось, что народный артист России Ильдар Абдразаков может стать новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Сейчас певец возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета. В декабре прошлого года Путин подписал указ о присвоении Абдразакову звания народного артиста России за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.

До этого Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Художественный руководитель театра на Малой Бронной ушел по собственному желанию.

Россия
Владимир Путин
Валерий Гергиев
Санкт-Петербург
театры
