Стало известно, кто может возглавить Михайловский театр РИА Новости: оперный певец Абдразаков может возглавить Михайловский театр

Народный артист России Ильдар Абдразаков может стать новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Сейчас певец возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета.

Сейчас вопрос с поиском художественного руководителя в Михайловский театр стоит очень остро. Появился достойный кандидат — известная фигура в сфере классической музыки Ильдар Абдразаков, — сказал собеседник журналистам.

Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра в январе, проработав в этой должности почти 19 лет. Обязанности руководителя временно исполняет музыкальный руководитель и главный дирижер театра Александр Соловьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Абдразакову звания народного артиста России за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Документ был размещен на официальном портале правовых актов в среду, 10 декабря.

Накануне Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Художественный руководитель театра на Малой Бронной ушел по собственному желанию.