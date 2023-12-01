Адвокат рассказал, какое наказание ждет Лазарева за ЛГБТ-пропаганду в клипе Жорин: Лазареву вряд ли что-то грозит из-за ЛГБТ-пропаганды в клипе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российскому певцу Сергею Лазареву едва ли стоит опасаться каких-то последствий из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), которую Выборгский районный суд Санкт-Петербурга увидел в клипе на песню «Так красиво», заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. При этом, отметил собеседник, в скором времени граждан начнут активнее привлекать к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

У меня нет сомнений в том, что сейчас власти будут активнее привлекать граждан за пропаганду ЛГБТ. Так как, когда появляется новая норма, возникает необходимость формировать судебную практику. Сейчас музыкальный телеканал оштрафовали за показ клипа Сергея Лазарева. Однако, возможно дело не только в том, что в клипе показали лесбиянок. Сергей Лазарев, как известно, приверженец неоднозначных семейных ценностей. Хотя я не считаю, что ему есть, чего бояться, — считает Жорин.

Он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть группа лиц, которая относится к определенному «спектру», но власти делают вид, что этого не замечают. И поэтому к ответственности их не привлекают, указал адвокат.

Ранее музыкальный телеканал «Аива» оштрафовали на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева. Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В видеоклипе под звуковой ряд показывают пары, в числе которых есть и однополые.