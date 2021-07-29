Елена Яковлева откровенно рассказала о своём татуированном сыне

Советская и российская актриса Елена Яковлева в разговоре с порталом «Собеседник» посетовала, что люди интересуются татуировками её сына Дениса, а не его личностью. Артистка откровенно отметила, что 28-летний молодой человек — «грамотный, образованный, начитанный мальчик», а кроме нательных изображений у него ещё «замечательная душа».

Он занимается спортом, причём, так сказать, экологично — не колется всеми этими анаболиками, а сам, правильным питанием, достигает результатов. И он свободный человек, делает что хочет, — отметила Яковлева.

Отвечая на вопрос о проблеме «отцов и детей», она подчеркнула, что поколение Дениса — «очень неудачное», имея ввиду формирование его сверстников в 90-е годы, «когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок». Яковлева добавила, что тогда родители тоже растерялись.

Я думаю, вот где-то в том времени причина очень многих проблем и того, что они не успели почему-то сориентироваться, и родители тоже не сумели — я сейчас себя имею в виду. Не сумели поймать быстрые перемены, чтобы что-то сделать, как-то помочь детям, — заявила актриса.

Она также объяснила, почему не настояла, чтобы Денис получил высшее образование и вернулся в вуз, куда поступил — на режиссёрский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания в Москве. По её словам, уговорить наследника было невозможно, и что ей очень жаль, что Денис оставил учёбу на третьем курсе.

Но при этом я вижу, что его друзья и одноклассники, кто закончил обучение, всё равно никто из них не работает по профессии, и всё равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься, при том, что да, у них есть дипломы. Ну и что? Эта корочка сейчас уже ничего не значит, — резюмировала Яковлева.

5 марта Яковлева отметила 60-летний юбилей. Она является лауреатом двух премий «Ника», премии ТЭФИ и двух премий «Золотой орёл». За время своей карьеры Яковлева запомнилась многим россиянам благодаря роли майора милиции Анастасии Каменской в одноимённом популярном сериале. Также она сыграла в фильмах «Интердевочка», «Экипаж», «Одна на миллион», «Самый лучший день» и многих других.