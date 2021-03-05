Елена Яковлева рассказала о пережитой клинической смерти

https://static.news.ru/photo/897b7d2c-7da5-11eb-9d25-96000091f725_660.jpg Елена Яковлева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская актриса Елена Яковлева рассказала, как в 2014 году перенесла клиническую смерть. Ей стало плохо прямо на сцене, скорая отвезла её в больницу сразу после окончания спектакля. Диагностировав артистке скрытую язву желудка, врачи приняли решение о срочной операции, во время которой сердце артистки остановилось.

Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя, — рассказала StarHit Яковлева.

Она также призналась, что позже не раз сталкивалась с проблемами со здоровьем. Однажды у неё сломались два ребра, потом на три месяца артистка теряла голос, долго лечила ухо. Также она прибегала к услугам пластических хирургов.

Как писал NEWS.ru, 5 марта народная артистка России Елена Яковлева отмечает 60-летний юбилей. Она является лауреатом двух премий «Ника», премии ТЭФИ и двух премий «Золотой орёл». За время своей карьеры Яковлева запомнилась многим россиянам благодаря роли майора милиции Анастасии Каменской в одноимённом популярном сериале. Также она сыграла в фильмах «Интердевочка», «Экипаж», «Одна на миллион», «Самый лучший день» и многих других.