Вся правда про артистов: зачем смотреть новый сериал Бондарчука «Актрисы» 10-серийный фильм перевернет представления зрителей об артистах

Фото: kinopoisk

Светлана Ходченкова в сериале «Актрисы»

30 марта на платформах онлайн-кинотеатров Wink и «Кинопоиск» стартовал новый сериал Федора Бондарчука «Актрисы». Обозреватель NEWS.ru посмотрел первые три серии до официальной премьеры и рассказывает, стоит ли смотреть проект.

О чем сериал Бондарчука «Актрисы»

После успеха сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли Федор Бондарчук снова снял проект по сценарию супруги — актрисы Паулины Андреевой. Это не просто 10-серийное драмеди о творческих муках артистов, но и первый шокирующе реалистичный сериал про эту профессию. Без громоздкой драмы с заламыванием рук и бесконечными слезами, а с иронией, детализацией и широкоформатным взглядом на разные характеры.

Фото: kinopoisk Паулина Андреева

Действие «Актрис» начинается со служебного коридора некого Главного драматического театра. Хотя в нем легко угадываются помещения МХТ им. А.П. Чехова в Камергерском переулке. Мимо актерской гардеробной, доски с объявлениями, мраморных ступеней и служебного фойе у сцены гордой и вальяжной походной вышагивает Гера (Алексей Макаров). Он — главная звезда театра. Поклонницы, среди которых не только зрительницы, но и работницы всех цехов театра, готовы разорвать его на сувениры. Но их любовь Геру нисколько не отягощает. Он купается в обожании к себе, наслаждаясь мимолетными романами.

Однако стоит актеру остаться наедине с собой, как на авансцену выходит депрессия от творческого тупика, в котором он, успешный и одинокий, оказался к 40 годам.

Кто сыграл главных героев

Хотя сериал называется «Актрисы», первым главным героем серии становится все же актер. Его история помещается ровно в одну серию и заканчивается так же неожиданно, как и последующий отыгрыш события. Параллельно с Герой сюжет населяют другие артисты, которых объединяет разве что профессия. Алена (Елена Николаева) снимает квартиру на пару с подружкой, чтобы бегать по кастингам, параллельно скрывая от всех своего сына-подростка. Ее соседка Оксана (Полина Пушкарук) втихаря старается реализовывать творческие амбиции, порой забывая о собственной гордости и чести. Полина (Светлана Ходченкова) и вовсе уходит петь в церковный хор, чтобы только быть подальше от опротивевшего лицедейства и измен мужа Геры.

Фото: kinopoisk Светлана Ходченкова

Молодой артист Коля (Павел Попов) пять лет сидел в массовке. Но как только представился шанс, пусть и вызванный трагической смертью одного из героев, на следующий же день просит ввести его в «погибающий спектакль». В то время как Степан (Сергей Гилев), представший в сериале успешным артистом, внезапно и неожиданно для себя лишается всего.

Каждым характером, переплетением сюжетных линий, реакцией на одно и то же событие авторы сериала раскрывают подноготную профессии. Актерство — это не про эйфорию от вдохновения, не про экстаз от работы с гениями, не про овации и обожание поклонников. Точнее, и про это тоже. Но еще и про самолюбование, жертвенность ради надуманных целей, заискивание перед начальством, зависть и интриги. Одни готовы вырывать роли с кусками мяса своих соперников, другие же не в состоянии смириться с кульбитами судьбы.

Чего больше в «Актрисах» — драмы или комедии

«Актрисы» задумывались как драмеди. И комедийного в сериале не меньше, чем драмы. Авторы умело жонглируют иронией даже в самых мрачных, на первый взгляд, эпизодах. Так, например, вторая серия начинается с гражданской панихиды по одному из артистов. Но вместо тотального горя на экране интриги, надуманное актерское сочувствие и искреннее безразличие.

Директор ГДТ Ольга Владимировна (Лолита Милявская) заботливо поправляет красные дежурные повязки на плечах молодых артистов, стоящих в карауле у гроба, и строго просит их держать спину. Все-таки на сцену идут. А внезапно овдовевшая Полина на просьбу отца (Алексей Гуськов) выразить соболезнования в сердцах срывается: «Ты мне свои соболезнования вырази, а не со сцены! Лишь бы повыступать!».

Фото: kinopoisk Лолита Милявская

Или подруга умершего актера, лежа в ванне и сокрушаясь об утрате коллеги, в какой-то момент понимает, что это горестное состояние прекрасно ложится на какую-нибудь роль. И хорошо бы запомнить его, чтобы на следующих пробах «подложить» под текст для пущей правдоподобности. Цинично? Может быть. Правдиво? На все сто.

Федор Бондарчук собрал мощную команду исполнителей. Среди актеров немало новых имен, которые и в сериале играют начинающих. При этом есть и звезды: Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Лолита.

В составе продакшена продюсер Валерий Тодоровский, «НМГ Студия», «Плюс Студия», «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева.

Почему Лолита решила называть Бондарчука по имени-отчеству

Лолита призналась, что работать с режиссером было непросто. По словам певицы, Бондарчук никогда не кричал, а делал замечания шепотом, но этого хватало, чтобы тут же исправляться. Похвалу Лолита тоже получала, но редко. И если раньше она обращалась к Бондарчуку только по имени, то после работы над «Актрисами» — только Федор Сергеевич.

Съемки ее сцен заняли месяц, в течение которого ей запрещалось менять утвержденную прическу и маникюр. Зато этот опыт певица, по ее собственному признанию, запомнит надолго.

Фото: kinopoisk Федор Бондарчук

Как сериал меняет отношение к актерам

Композиционно история делится на три акта, что роднит ее с драматическим произведением. В каждом — 3–4 серии по 35 минут. Между сюжетными блоками проходит три года. Это заметно не только по развитию персонажей, но и по цветовому коду. В первом акте добавляется охра, во втором — зеленый, а в третьем — чистый красный цвет.

Помимо оригинального сценария Паулины Андреевой сериал интересен хореографическими вставками. Каждая серия заканчивается небольшим пластическим номером на 2–3 минуты. Происходящее на экране, будь то поминки за столом или репетиция на сцене, просто переходит в массовый танец, опять же, размывая эмоциональный фон предыдущих эпизодов.

Фото: kinopoisk

Бесспорно, «Актрисы» — это первый честный сериал о профессии с совершенно новым взглядом на тему. Его интересно смотреть как простым зрителям, так и заядлым театралам, понимающим, как устроен закрытый мир искусства. Но еще полезней смотреть «Актрис» детям, планирующим штурмовать театральные вузы, и их родителям, мечтающим увидеть имена чад на афишах. Чтобы не осталось никаких иллюзий.

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