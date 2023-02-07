Пресная фантазия о Раневской: что не так с сериалом про ярчайшую актрису 8 февраля на KION — премьера многосерийного фильма о жизни Фаины Раневской. В главной роли — Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь актрисы Любови Полищук

Фото: KION

8 февраля на платформе онлайн-кинотеатра KION — большая премьера многосерийного биографического фильма о жизни Фаины Раневской. За восемь часовых эпизодов режиссер ленты Дмитрий Петрунь («Воскресенский» с Дмитрием Колокольниковым, «Торгсин» с Сашей Бортич) обещает показать зрителям самые яркие, трогательные и драматичные моменты из жизни знаменитой актрисы: от ее юношеского побега из родного Таганрога до последних дней в одиночестве. В роли Фаины Раневской — Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь актрисы Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. Обозреватель NEWS.ru посмотрел первые две серии до официального релиза и объясняет, что не так с «Раневской».

Фаина Раневская запомнилась не только блестяще сыгранными в театре и кино ролями, но и жгучим сарказмом, пронзительной мудростью и ошеломительной точностью высказываний. Она показывала такой уровень правдоподобности в кадре и на сцене, что ее дарование признавал даже находившийся за океаном Чарли Чаплин. Однако острый язык и буйный характер создавали ей немало проблем в общении с режиссерами. На закате лет, в последнем видеоинтервью за четыре года до смерти Фаина Георгиевна призналась, что сделала в искусстве слишком мало. Она сыграла 25 ролей в кино, из которых была только одна главная в картине «Осторожно, бабушка». В театре ей удалось сыграть вдвое больше, но настоящего удовлетворения от собственного применения она так и не получила.

Фото: KION

По воспоминаниям друзей и дневниковым записям актрисы, всё в жизни Раневской совершалось на преодоление. Она не терпела равнодушие и фальшь, ненавидела лицемерие и вранье. А этого с избытком хватало как в актерской профессии начала XX века, так и на протяжении всей ее жизни. Оттого спустя почти 40 лет после смерти ее афоризмы не перестают цитировать, а актерские работы — разбирать на занятиях в театральных вузах.

В художественном кино Раневскую пытались отобразить четыре раза. Первой героиню, прообразом которой была знаменитая актриса, сыграла Инна Чурикова в фильме «Благословите женщину». В 2005-м Раневскую сыграла Татьяна Васильева в сериале «Звезда эпохи», затем — Елена Бондарева-Репина в «Анне Герман», в 2015-м Фаину Георгиевну сыграла Юлия Рутберг в сериале «Орлова и Александров».

Новая «Раневская» — это пятое киновоплощение жизни актрисы и первое, где на нее направлено всё внимание. Биографическую картину задумывали снимать еще в 2014 году, но разного ряда сложности мешали просто начать процесс. Одна из них — поиск актрисы на главную роль. Кастинг шел несколько месяцев, пока режиссер Дмитрий Петрунь не остановился на Мариэтте Цигаль-Полищук. Широкому кругу зрителей она больше известна как дочь актрисы Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян, но, возможно, главная роль в таком сериале изменит статус актрисы.

По признанию самой Мариэтты, эта роль для нее скорее большая ответственность, чем удача. Перед очным кастингом на роль она «всю неделю плакала, страдала от ужаса и ответственности», так как не считает, что «вообще кому-то дозволено повторить образ Фаины Георгиевны в кино». Артистка оправдывает себя тем, что играла не саму Раневскую, а персонажа, которого нафантазировала творческая группа.

Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это всё же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе, — объясняет Цигаль-Полищук.

Первые же минуты переносят зрителя в начало XX века, где 18-летняя Фанни Фельдман, дочь состоятельного еврейского предпринимателя Гирши (Семен Стругачев) и одна из пятерых детей в семье, с ножом штурмует рекламные столбы Таганрога в поисках портрета звезды русского театра Василия Качалова (Александр Домогаров), в которого девушка долгие годы была влюблена.

Фанни живет только мыслями о театре, хотя отец прямым текстом называет ее «нескладной заикой» за речевой дефект и крупное телосложение. Его отцовский долг — удачно выдать дочь замуж. Он даже находит подходящего кандидата Самуила в другой еврейской семье, чтобы и детей поженить, и капиталы объединить. Но Фанни слишком свободолюбива для брака по расчету. Поэтому, произнеся знаменитую фразу из картины «Подкидыш» «Муля, не нервируй меня», строптивая Фаина Фельдман выпрыгивает ночью из окна отчего дома, чтобы покорить столичные театры.

Фото: KION

Москва, привыкшая к наплыву влюбленных в искусство провинциалов, жестоко отвергает метящую в артистки заику. Но волей судьбы ей удается попасть в дом к приме Большого театра Екатерине Гельцер (Эмилия Спивак), которая помогает и познакомиться с самим Качаловым, и устроиться в летний театр к Елизавете Лавровской.

Первые две серии описывают начальный период знакомства Фаины с настоящим театром: его жестокими устоями, лицемерием, враньем, важностью связей и в то же время с реальной жизнью вне родительского дома, где будущей актрисе приходится снимать комнату в коммуналке на пару с еще одной метящей в звезды провинциалкой Зинкой (Ольга Ванькова). В это время Фаина только подбирает себе псевдоним, учится заводить друзей и обуздывать свой порывистый темперамент.

С одной стороны, всё в сериале выглядит красивым и складным: пейзажи, интерьеры, костюмы. Но достоверности, которая идет в комплекте с одним только именем актрисы, увидеть так и не удалось. Зато фантазия творческой группы на тему «Раневская в предполагаемых обстоятельствах» прекрасно вписывается в ряд многочисленных биографических сериалов, снятых в последние годы. Несмотря на разных героев, режиссеров и актеров, на экране возникает одна и та же история гения из провинции, сшитая по привычным лекалам. Если речь идет о еврейской семье, то обязательно в комплекте с «таки да», озабоченностью деньгами и чистотой крови. Если с экрана рассказывают про жизнь актеров, то непременно с двуличностью, манерностью и светско-алкогольными раутами. Вероятно, по задумке авторов «Раневской», такая нарочитость повествования должна лучшим образом подсветить главную героиню. Но в итоге зритель получает «клюкву» с сахаром — про актрису, которая всеми силами протестовала против такой подачи в искусстве.