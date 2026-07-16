«Браво!»: звезда «Глухаря» поддержала Меньшикова после его слов о «Гамлете»

Актриса Виктория Тарасова в беседе с NEWS.ru выразила солидарность с Олегом Меньшиковым после его критики спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова. Звезда сериала «Глухарь» также заявила, что постановка ей не понравилась.

Наслышана, что есть разные мнения о «Гамлете». Мне ближе позиция Олега Меньшикова, который открыто раскритиковал спектакль и режиссера. Я посмотрела обращение [Меньшикова] и сказала: «Браво!» — призналась актриса.

Она добавила, что, как и многие зрители, не поняла посыл этого «Гамлета». Артистка предположила, что постановка была сделана ради хайпа и продажи дорогих билетов, и подчеркнула, что спектакли все же должны быть сделаны так, чтобы «не уходили от классики в пошлость».

Можно же и классическую постановку сделать так, чтобы на нее пошли зрители. Это сложнее, но у нас никто не любит преодолевать трудности. Гораздо проще выпустить актеров на сцену на роликах, и многие ведь побегут смотреть, — высказалась Тарасова.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что ему не близка эстетика постановки «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Он сообщил, что видел много спектаклей по произведению Уильяма Шекспира, но больше всего ему понравился «Гамлет» с Евгением Мироновым.