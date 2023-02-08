«Готовить и трусы стирать?»: Лолита объяснила нежелание вступать в брак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Нежелание готовить и стирать трусы — одна из главных причин, почему певица Лолита Милявская не хочет вступать в брак. Артистка рассказала KP.RU, что замужество, по ее мнению, это лишние обязанности, которые не приносят ничего, кроме «геморроя при разводе». Певица напомнила, что меняла паспорт после заключения брака только однажды, когда ей нужна была фиктивная прописка.

А на кой черт мне это надо? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем. <...> Брак — это обязательства. На фига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать? Я пять раз была в загсе. На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего, — объяснила Лолита.

Певица отметила, что она счастлива в отношениях со своим избранником, но к браку не готова. Лолита уточнила, что сразу предупредила об этом своего молодого человека. Милявская также считает, что на ее положительные изменения во внешности повлиял новый роман.

Я вообще больше замуж не собираюсь. Я и мужчине своему сказала: «Готова романить, но замуж не пойду!» — добавила артистка.

Певица Валерия ранее рассказала, что счастье в браке зависит от схожести в интересах с супругом. По мнению артистки, в счастливых отношениях необходимо уметь вместе смеяться и разделять досуг друг с другом.