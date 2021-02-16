«Гульба-пальба»: Добровольская во время беременности съехала от Ефремова

https://static.news.ru/photo/b3dc41b6-706f-11eb-b699-96000091f725_660.jpg Фото: dobrovolskaya_evgenia/instagam.com

Третьей женой актёра Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, стала актриса Евгения Добровольская. В браке они прожили семь лет, однако будучи в положении артистка разъехалась с супругом из-за его образа жизни.

Мы взаимно расстались. Сложно было вот так жить. Быть беременной и гульба-пальба — это разные вещи. Ну, мы не расставались, мы просто жили отдельно. Он писал такие письма! Такие письма! — поделилась воспоминаниями актриса в разговоре с Екатериной Гордеевой.

После рождения сына Николая Добровольская и Ефремов переехали жить к его матери, Алле Покровской. Отношения между свекровью и невесткой не заладились. По словам актрисы, Покровская всё время считала, что жена сына ей постоянно «должна».

Убраться в квартире, принести газет, включить телевизор, поставить воды. И еще ребенка покачать, чтобы он не орал. Мы очень быстро уехали оттуда — туда, где никто между нами не стоял и не ссорился. Потому что Миша все время стоял между мной и Аллой Борисовной, пока мы кричали друг на друга, — призналась Добровольская.

Актриса призналась журналистке, что ушла от Ефремова из-за того, что он абьюзер. Тогда Евгения ещё не знала этого слова, но осознавала, что в их отношениях что-то не так. По словам Евгении, вышла из этих отношений она с радостью. При этом делить им было практически нечего — $100 забрал Михаил, а Евгения — машину.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Во вторник экс-защитник Ефремова Эльман Пашаев заявил, что подал в суд жалобу на действия следователя по делу о «лжесвидетелях» артиста. Юрист утверждает, что следователь пытается «закрыть ему рот», якобы незаконно заставляя подписать подписку о неразглашении, сообщал NEWS.ru.