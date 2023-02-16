Раввин Маковецкий и еврейская мама Хаматова: каким вышел фильм «Праведник» 16 января в российский прокат вышла новая историческая драма Сергея Урсуляка о подвиге советского солдата

Фото: Централ партнершип

Кадр из фильма «Праведник»

Новый фильм Сергея Урсуляка «Праведник» уже называют российским вариантом шедевра Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Однако внимание аудитории привлекает не только тема, но и актерский состав. С одной стороны, «Праведник» собрал на одной площадке Сергея Маковецкого, Федора Добронравова, Константина Хабенского, Александра Яценко, а с другой — в патриотическом фильме, созданном при поддержке компании «Три Т» Никиты Михалкова, появилась актриса Чулпан Хаматова, имени которой не оказалось на афише и в прокатном трейлере. Каким получился новый российский фильм о Великой Отечественной войне и почему он выгодно отличается от подобных картин, снятых в последние годы, рассказывает обозреватель NEWS.ru.

Фото: Централ партнершип Кадр из фильма «Праведник»

О чем фильм «Праведник» Сергея Урсуляка

В основе сюжета «Праведника» — реальная история советского офицера, участника белорусского партизанского отряда «Месть» Николая Киселёва, который вывел 218 евреев с оккупированных фашистами территорий. Широкая аудитория узнала о его подвиге во многом благодаря документальной картине Якова Каллера «Список Киселёва. Спасенные из ада» (2008). На московской премьере той ленты присутствовал один из продюсеров будущего художественного фильма Антон Златопольский, который и загорелся идеей снять полномасштабную историю. К слову, в разработке находятся еще два аналогичных фильма: «Моисей Коля» режиссера Сергея Белошникова и «Большая земля» Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли.

Для самого Сергея Урсуляка тема холокоста имеет особое значение. Бабушка режиссера по отцовской линии, еврейка по национальности, оказалась в гетто в 1941 году, а его дед-украинец пытался спасти жену и двоих детей от фашистов. Однако, по словам Урсуляка, семейная история не так сильно повлияла на его решение взяться за картину, как сценарий Геннадия Островского, который строил сюжет на задокументированных воспоминаниях выживших.

Фото: Централ партнершип Александр Яценко в роли Николая Киселева

Какой подвиг совершил Николай Киселёв и почему он стал праведником

Летом 1942-го товарища Киселёва (Александр Яценко) еще не называли праведником. Он был одним из ключевых солдат партизанского отряда, выполнял поручения комиссара (Федор Добронравов), уничтожал фашистов и совершенно не собирался геройствовать. Киселёв вообще не вписывался в традиционную парадигму героя-освободителя. Он не идеализировал чужие и уж тем более собственные поступки, не лез на рожон ради ордена или звания и к каждому заданию подходил с холодной практичностью. Недаром в одном эпизоде фильма Киселёв сказал, что до войны был экономистом. Продуманный расчёт — залог успеха любой операции.

Поэтому когда ему поручили вывести из леса почти три сотни евреев, большинство из которых были старики и женщины с маленькими детьми, Киселёв отказался от поручения. Даже когда старшие по званию товарищи попытались соблазнить его званием Героя Советского Союза за успешно выполненную операцию, он старался перепоручить «гиблое дело» другим партизанам. Но приказ есть приказ.

Киселёв разработал план, чтобы пересечь 1500 километров пешком по заминированным лесам, и список правил, которые помогли вывести людей живыми за линию фронта. Например, забыть про субботний Шаббат, громкие молитвы и игнорирование свинины во время похода.

Фильм воспроизводит не только общую картину подвига партизана, но и ключевые детали. Например, исцеление руки мальчика от гангрены при помощи сахара или спасение маленькой девочки Берты, которую отчаявшиеся родители хотели утопить в реке, лишь бы не слышать ее плач. Каждый раз на помощь приходил именно Киселёв.

Кого играют в «Праведнике» Маковецкий, Хабенский и Хаматова

Сам партизан не любил вспоминать о том подвиге. Документы о героическом походе обнаружила директор Музея истории и культуры евреев Белоруссии Инна Герасимова. Именно она нашла и обнародовала его рапорт о выполненном поручении в архиве Компартии Белоруссии с именами всех спасенных.

Создатели картины постарались отразить личные качества реального Киселева в центральном персонаже. Поэтому герой Александра Яценко лишен картинной привлекательности, которой, к примеру, Тимур Бекмамбетов наделил героя Павла Прилучного Михаила Девятаева в одноименной картине. Поначалу товарищ Киселев кажется холодным, а его решения — чрезмерно прямолинейными. Но именно эти качества в итоге помогли ему сохранить жизнь 218 евреев из 278.

Действие фильма параллельно развивается в двух временных плоскостях: военные события 1942-го и кампания израильского института Яд ва-Шем по присвоению Николаю Киселеву звания Праведника народов мира в 2005 году. Точкой пересечения становится Моше Таль, которого в пожилом возрасте играет израильский артист Довале Гликман, а в юные годы — звезда сериала «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой Марк Эйдельштейн. Он — единственный выживший из того похода, у которого, правда, оказываются с Киселёвым свои счеты.

Главное отличие «Праведника» от других фильмов, снятых о ВОВ в последние годы, заключается в том, что его создатели сделали акцент на людях, а не на пиротехнических возможностях. В картине много героев с отдельными судьбами и спорными мотивами их решений. Актерский состав только усилил достойный сценарий. Сергей Маковецкий в роли раненого раввина разбавляет сюжетное напряжение шутками, а эпизодическое появление Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой, сыгравших родителей Моше Таля, наоборот, заострили зрительское внимание на жутком решении — кому из детей подарить шанс на жизнь, а кому подписать приглашение на казнь.

Фото: Централ партнершип Кадр из фильма «Праведник»

Чем «Праведник» отличается от других военных фильмов

И хотя смысловой финал все равно привел к стрельбе, взрывам и горящим каскадерам, существенно подпортив впечатление от картины, за две сцены создатели «Праведника» достойны однозначной похвалы. Это роскошно снятое свадебное таинство еврейской девушки Товы Лепницки, которую сыграла внучка Валерия Золотухина Мария, с харизматичным партизаном Ферзем (Евгений Ткачук) и утро глазами товарища Киселёва. Когда после кровавой ночи фашистских обстрелов он любовался редкими мгновениями мирной жизни своих спутников: дружеским заливистым смехом, зарядкой отца с маленькими сыновьями, чтением детям уцелевшей книги сказок.

В российский прокат ежегодно выходит с десяток фильмов о подвигах участников Великой Отечественной войны, и большинство не имеет человеческого лица. Кинорассказы о страшном периоде нашей истории превращаются порой в однотипную компьютерную игру с вариативным сюжетом и идеалистическим представлением о героях. В этом отношении «Праведник» Сергея Урсуляка выгодно отличается от подобных фильмов, показывая зрителю обессиленных и измученных людей, в которых могут одновременно уживаться искренность, страх, подлость, любовь и героизм.