Актер Маковецкий отказался судиться с Садальским из-за сплетни о драке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Маковецкий

Актер Сергей Маковецкий сообщил, что не собирается судиться со Станиславом Садальским после того, как тот распространил фейк о его драке с актрисой Людмилой Максаковой на борту самолета Москва-Новосибирск, передает «КП — Новосибирск». Маковецкий назвал заявление коллеги «сплетней» и заявил, что не ждет от него никаких извинений.

Не надоело вам эту сплетню обсуждать? Я фейки не распространяю, и вам советую <...> Зачем «это» трогать? Нет, не буду (судиться с Садальским. — NEWS.ru), — заявил Маковецкий.

Адвокат Светлана Жмурко в беседе с изданием порекомендовала артисту пересмотреть свое решение. Она уточнила, что он имеет полное право подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовать компенсацию морального вреда.

Актёр Сергей Маковецкий ранее опроверг информацию о пьяной драке со своей коллегой, 82-летней Людмилой Максаковой на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Новосибирск. По словам 64-летнего артиста, в полёте никаких конфликтов с его участием не было, а распространённая актёром Станиславом Садальским информация — это не более, чем сплетня.

В свою очередь, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что никаких заявлений о происшествиях на борту самолёта ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой не поступало.