Актёр Маковецкий открестился от пьяной драки с Максаковой на борту самолёта Актёр Маковецкий назвал сплетней информацию о пьяной драке с Максаковой в самолёте в Новосибирск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Маковецкий

64-летний актёр Сергей Маковецкий опроверг информацию о пьяной драке со своей коллегой 82-летней артисткой Людмилой Максаковой на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Новосибирск. По его словам, в полёте никаких конфликтов с его участием не было, а распространённая актёром Станиславом Садальским информация — это не более, чем сплетня, сообщает «КП — Новосибирск».

В полёте ничего не было! Это не более, чем сплетня! — заверил Сергей Маковецкий.

В свою очередь, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что никаких заявлений о происшествиях на борту самолёта ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой не поступало.

Ранее в своём Telegram-канале «Стас уполномочен заявить» актёр Станислав Садальский сообщил о том, что якобы артист Сергей Маковецкий устроил пьяный дебош на борту самолёта из Москвы до Новосибирска. По его словам, актёр подрался с коллегой актрисой Людмилой Максаковой, причиной инцидента якобы стала личная неприязнь артиста.

12 октября житель Читы получил штраф в 650 тысяч рублей за пьяный дебош во время рейса Екатеринбург — Чита. Хулиган нецензурно оскорблял пассажиров и экипаж воздушного судна, а также избил бортпроводника.