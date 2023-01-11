Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии «Золотого глобуса»

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Стивен Спилберг получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Таким образом был оценена его биографическая лента «Фабельманы». Юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал NBC.

Также на «Золтой глобус» в этом году претендовали Джеймс Кэмерон («Аватар 2»), Баз Лурман («Элвис»), тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана («Всё везде и сразу») и Мартин Макдонах («Банши Инишерина»).

Спилберг является рекордсменом по числу номинаций на данную премию — 13. При этом завоевать приз он сумел только дважды.

Ранее стало известно, что приз за лучший анимационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Лучшим актером за роль в драме был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина».

Актриса Зендея завоевала свой первый «Золотой глобус» за роль в сериале «Эйфория».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Считается второй по престижу после «Оскара».