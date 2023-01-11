Зендея завоевала первый «Золотой глобус» Актриса Зендея завоевала первый «Золотой глобус» за роль в сериале «Эйфория»

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Зендея завоевала свой первый «Золотой глобус». Он достался актрисе за роль в сериале «Эйфория». Юбилейная — 80-я — церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал NBC.

Отмечается, что сама актриса на церемонии не присутствовала и получение премии таким образом пропустила.

Ранее стало известно, что приз за лучший анимационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Лучшим актером за роль в драме был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В американской киноиндустрии считается второй по престижу премией после «Оскара».