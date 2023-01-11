«Пиноккио Гильермо дель Торо» завоевал «Золотой глобус» «Пиноккио Гильермо дель Торо» завоевал «Золотой глобус» за лучшую анимационную картину

Фото: YouTube

Лента «Пиноккио Гильермо дель Торо» плучила «Золотой глобус» за лучший полнометражный анимационный фильм. Юбилейная — 80-я — церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе. Ее транслирует телеканал NBC.

Помимо «Пиноккио», в категории «Полнометражный анимационный фильм» были представлены японский мультфильм «Ину-о: Рождение легенды», «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание» и «Я краснею».

Также к этому часу известно, что приз за лучшую мужскую роль в категории «Лучший актер в драме» завоевал Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине.

Вместе с ним за приз боролись Брендан Фрейзер за фильм «Кит», Хью Джекман с картиной «Сын», Бил Най за роль в фильме «Жить» и Джереми Поуп за картину «Проверка».

Награда в категории «Лучшая мужская роль в комедии» досталась Колину Фарреллу за фильм «Банши Инишерина». В погоне за призом он сумел обойти мексиканского актера Диего Калву Эрнандеса («Вавилон»), британца Дэниела Крейга («Достать ножи»), Адама Драйвера («Белый шум») и Рэйфа Файнса («Меню»).