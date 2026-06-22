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22 июня 2026 в 11:48

Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ

Фото: Пресс-служба фестиваля дебютных фильмов на Евразийском континенте «Одна шестая»
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Международный фестиваль дебютных фильмов на Евразийском континенте «Одна шестая» анонсирует запуск новой конкурсной программы. Анимационные работы впервые за пять лет проведения фестиваля будут включены в программу.

Анимация — это территория абсолютной свободы. Здесь дебютант может сказать то, что никогда не скажет игровым или документальным кино. Но при этом реже всего попадает к зрителю. Для нас важно, что «Одна шестая» открывает эту дверь — особенно для семейного и детского кино, — заявил резидент фестиваля Евгений Григорьев.

В День знаний, 1 сентября 2026 года, жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут бесплатно посетить показ 12 анимационных фильмов из России, Европы и Азии. Конкурс принимает на рассмотрение короткометражные мультфильмы длительностью не более 20 минут, созданные в период с 2025 по 2026 годы и предназначенные для детской и семейной аудитории. В конкурсе могут участвовать режиссеры-дебютанты, а также те, кто представил свой первый или второй фильм. Для выпускников киношкол это может быть их первая или вторая работа после завершения обучения.

В конкурсную программу войдут 12 анимационных фильмов: шесть отечественных и шесть зарубежных. Будут вручены призы: «Лучший национальный дебют» и «Лучший зарубежный дебют».

Ранее сообщалось, что новый международный кинофестиваль «В кадре: огни большого города» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа. Организаторами смотра выступают «Ленфильм» при поддержке Минкультуры РФ и правительства города.

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