Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ

Международный фестиваль дебютных фильмов на Евразийском континенте «Одна шестая» анонсирует запуск новой конкурсной программы. Анимационные работы впервые за пять лет проведения фестиваля будут включены в программу.

Анимация — это территория абсолютной свободы. Здесь дебютант может сказать то, что никогда не скажет игровым или документальным кино. Но при этом реже всего попадает к зрителю. Для нас важно, что «Одна шестая» открывает эту дверь — особенно для семейного и детского кино, — заявил резидент фестиваля Евгений Григорьев.

В День знаний, 1 сентября 2026 года, жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут бесплатно посетить показ 12 анимационных фильмов из России, Европы и Азии. Конкурс принимает на рассмотрение короткометражные мультфильмы длительностью не более 20 минут, созданные в период с 2025 по 2026 годы и предназначенные для детской и семейной аудитории. В конкурсе могут участвовать режиссеры-дебютанты, а также те, кто представил свой первый или второй фильм. Для выпускников киношкол это может быть их первая или вторая работа после завершения обучения.

В конкурсную программу войдут 12 анимационных фильмов: шесть отечественных и шесть зарубежных. Будут вручены призы: «Лучший национальный дебют» и «Лучший зарубежный дебют».

Ранее сообщалось, что новый международный кинофестиваль «В кадре: огни большого города» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа. Организаторами смотра выступают «Ленфильм» при поддержке Минкультуры РФ и правительства города.