17 декабря в Москве состоялась премьера фильма «Мажор в Сочи». Исполнитель главной роли Павел Прилучный появился на премьере в кинотеатре «Художественный» с детьми от бывшей супруги Агаты Муцениеце и новой женой — актрисой Зепюр Брутян.
По сюжету нового фильма его герой отправляется в курортный город вместе с дочерью развивать эко-отель, но проблемы находят их и там. Он переходит дорогу местному бизнесмену с темным прошлым, и в этот конфликт ввязываются все персонажи картины.
В ленте также сыграли Павел Чинарев, Владимир Афанасьев, Павел Майков, Елена Полякова, Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Магомед Муртазаалиев.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Асмус на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Павел Чинарев на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Никита Власов на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елизавета Шакира на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Павел Прилучный на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Магомед Муртазаалиев и режиссер Никита Власов премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владислав Тирон премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Саша Новиков премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве