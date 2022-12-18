17 декабря в Москве состоялась премьера фильма «Мажор в Сочи». Исполнитель главной роли Павел Прилучный появился на премьере в кинотеатре «Художественный» с детьми от бывшей супруги Агаты Муцениеце и новой женой — актрисой Зепюр Брутян.

По сюжету нового фильма его герой отправляется в курортный город вместе с дочерью развивать эко-отель, но проблемы находят их и там. Он переходит дорогу местному бизнесмену с темным прошлым, и в этот конфликт ввязываются все персонажи картины.

В ленте также сыграли Павел Чинарев, Владимир Афанасьев, Павел Майков, Елена Полякова, Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Магомед Муртазаалиев.

Актриса Кристина Асмус на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Кристина Асмус на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Павел Чинарев на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Павел Чинарев на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Режиссер Никита Власов на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Никита Власов на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса Елизавета Шакира на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елизавета Шакира на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Павел Прилучный на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Павел Прилучный на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Магомед Муртазаалиев и режиссер Никита Власов премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Магомед Муртазаалиев и режиссер Никита Власов премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Владислав Тирон премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владислав Тирон премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Саша Новиков премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Саша Новиков премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса Елена Полякова премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре Художественный в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Полякова премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре Художественный в Москве