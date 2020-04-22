Вышел тизер исторического сериала «Грозный»

Онлайн-гид «Вокруг ТВ» опубликовал тизер исторического сериала «Грозный», рассказывающего о первом венчаном русском царе Иване IV.
Главные роли в проекте исполнили Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в нём приняли участие Татьяна Лялина, Константин Крюков, Виктор Сухоруков, Владимир Стеклов, Никита Панфилов, Евгений Цыганов и Виктор Добронравов.
Сериал расскажет о детстве рано осиротевшего Ивана IV, его трагичной первой любови и многочисленные предательства близких людей.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «101 способ на*** себе». Продюсерами проекта выступили российские юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен