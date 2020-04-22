Вышел тизер исторического сериала «Грозный»

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Автокинотеатры в Германии и Южной Корее снова приобрели новую популярность после введения карантина в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что для заполнения таких площадок даже не нужны новинки кино.

Из-за запретов на массовые мероприятия почти всем кинотеатрам в мире пришлось временно закрыться, что повлияло на сборы фильмов в прокате, напоминает The Hollywood Reporter. В отличие от обычных кинозалов, в...