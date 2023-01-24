Безруков, Певцов, Долина: кадры вручения «Своей колеи» к 85-летию Высоцкого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Гусева и актер Дмитрий Харатьян на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»

23 января в московском театре «Градский Холл» состоялась церемония вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея». В 2023 году она приурочена к 85-летию поэта (25 января).

Учредить премию имени Высоцкого «Своя колея» еще в 1990-е задумал сын поэта Никита Высоцкий. Впервые ее вручили в 1997 году, с тех пор церемонии проводят ежегодно. Лауреатами премии становятся те, чья жизнь и работа созвучны поэзии Владимира Высоцкого. Это не награда за творческие достижения, премию получают люди, которые неотступно следуют своим убеждениям в любой жизненной ситуации: артисты, спортсмены, врачи, летчики, священники, благотворители, инженеры.

Лауреаты «Своей колеи» получают почетный знак, золотую медаль, на которой изображен профиль Высоцкого (его нарисовал сам Владимир Семенович), и автограф барда. Вручение премии входит в программу праздничного концерта в память о Владимире Высоцком, во время которого звезды отечественной эстрады — артисты разных возрастов и жанров — исполняют свои любимые песни барда.

В 2023 году участниками и гостями церемонии стали Сергей Безруков, Константин Хабенский, Лариса Долина, Дмитрий Певцов, Владислав Третьяк, Александр Карелин и другие знаменитости.

Кадры концерта, приуроченного к 85-летию со дня рождения Высоцкого, и вручения премии «Своя колея» — в галерее NEWS.ru.