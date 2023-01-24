23 января в московском театре «Градский Холл» состоялась церемония вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея». В 2023 году она приурочена к 85-летию поэта (25 января).
Учредить премию имени Высоцкого «Своя колея» еще в 1990-е задумал сын поэта Никита Высоцкий. Впервые ее вручили в 1997 году, с тех пор церемонии проводят ежегодно. Лауреатами премии становятся те, чья жизнь и работа созвучны поэзии Владимира Высоцкого. Это не награда за творческие достижения, премию получают люди, которые неотступно следуют своим убеждениям в любой жизненной ситуации: артисты, спортсмены, врачи, летчики, священники, благотворители, инженеры.
Лауреаты «Своей колеи» получают почетный знак, золотую медаль, на которой изображен профиль Высоцкого (его нарисовал сам Владимир Семенович), и автограф барда. Вручение премии входит в программу праздничного концерта в память о Владимире Высоцком, во время которого звезды отечественной эстрады — артисты разных возрастов и жанров — исполняют свои любимые песни барда.
В 2023 году участниками и гостями церемонии стали Сергей Безруков, Константин Хабенский, Лариса Долина, Дмитрий Певцов, Владислав Третьяк, Александр Карелин и другие знаменитости.
Кадры концерта, приуроченного к 85-летию со дня рождения Высоцкого, и вручения премии «Своя колея» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Певцов на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкант Александр Ф. Скляр на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Александр Маршал на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Певцов на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Вадим Верник на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лариса Долина на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владислав Третьяк и Александр Карелин на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Гоша Куценко на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вадим Верник и Александр Кибовский на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Харатьян на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Зара на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Устюгов на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Константин Хабенский на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Трехкратный победитель Олимпийских игр, депутат Госдумы, Герой России Александр Карелин на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Гусева на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл»