Башмет раскрыл неожиданную причину переезда Хабенского в Москву Альтист Башмет заявил, что Хабенский покинул Санкт-Петербург из-за недовольства чиновниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Башмет

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский в свое время покинул родной Санкт-Петербург из-за недовольства стилем работы некоторых чиновников, предположил народный артист СССР Юрий Башмет. Об этом он рассказал на неформальной встрече с прессой, где присутствовал журналист NEWS.ru. Мероприятие было посвящено юбилею маэстро, итогам IV Зимнего международного фестиваля искусств в Москве, а также предстоящему XVI Зимнему международному фестивалю искусств в Сочи, который пройдет с 15 по 27 февраля.

В Санкт-Петербурге как-то проходил мой фестиваль. Костя Хабенский заходит в мою палатку. Я ему говорю: «Вот мы грандиозное мероприятие здесь проводим, а Питер как бы вообще не участвует никак. Такое ощущение, что не мы их гости, а они наши», — рассказал Юрий Башмет.

По словам музыканта, тогда «многое пришлось делать самим»: поставить туалеты для зрителей, построить сцену, решить вопрос с авторскими правами родственников композитора Дмитрия Шостаковича. Альтист отметил, что «все это очень дорогостояще и по энергии, и по времени».

А Костя мне говорит: «Ты знаешь, я ведь тоже пришел в отдел по культуре в Питере с просьбой, чтобы они поддержали мою идею о проведении молодежного фестиваля». <...> Они ему отказали. Он ушел с резкими словами, сказав, что «потому из Питера и уехал». Через какое-то время питерский отдел культуры пообещал Хабенскому поддержку, правда, не в таких масштабах, как он просил. Но тогда Костя мне сказал: «Я перестал удивляться происходящему в Питере, когда совершенно неожиданно узнал, что Петр Первый (а мы праздновали тогда 350-летие Петра) в свое время подписал указ, чтобы пушка стреляла в 12 часов дня для синхронизации. И она стала стрелять только через... 120 лет после этого указа», — привел Юрий Башмет слова Константина Хабенского.

Ранее стало известно об увольнении актера Дмитрия Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой из МХТ имени Чехова после личного разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Причиной увольнения супругов могли стать публичные высказывания артистов о проведении специальной военной операции на Украине.

После увольнения их театра Назаров также лишился роли Кисы Воробьянинова в ремейке «12 стульев». Режиссер картины Петр Зеленов уточнил, что с актером, который мог бы заменить Назарова в фильме, пока идут переговоры. Роль Остапа Бендера должен был исполнить Дмитрий Нагиев.