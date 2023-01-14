В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение актера Назарова и его жены Представитель МХТ имени Чехова Верник подтвердил увольнение актера Назарова и его жены

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Дмитрий Назаров

Замглавы МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник в беседе с РБК подтвердил увольнение актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. По словам Верника, решение было принято после личного разговора четы с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Другие подробности он раскрывать не стал.

У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ, и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву, — говорится в сообщении представителя МХТ.

О возможном увольнении Назарова и Васильевой СМИ сообщили вечером 13 января. По данным МК, приказ об увольнении подписал сам Хабенский. Причиной увольнения супругов газета называет публичные высказывания артиста относительно военной операции на Украине и «антироссийские настроения» в целом.

Как писали авторы МК, до увольнения Хабенский «попытался вразумить» Назарова, но после того как увидел интервью артиста на YouTube, где тот критически высказывался в отношении происходящего в стране, принял решение уволить звезду сериала «Кухня» вместе с его женой, также, как утверждается, не скрывающей критического настроя.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Такое решение приняли организаторы. Зрителям принесли извинения за неудобства и предложили вернуть билеты.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал Назарова и Васильеву четой подлецов за то, что они публично раскритиковали военную операцию на Украине. По мнению парламентария, таким артистам надо запретить выступать перед российской аудиторией.