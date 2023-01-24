Назарова отстранили от роли Кисы Воробьянинова в ремейке «12 стульев»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Актер Дмитрий Назаров лишился роли Кисы Воробьянинова в ремейке «12 стульев», сообщил режиссер картины Петр Зеленов. В беседе с KP.RU он уточнил, что пока с актером, который мог бы заменить Назарова в кинокартине, идут переговоры. Одну из главных ролей в фильме, Остапа Бендера, должен был исполнить Дмитрий Нагиев.

Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. <...> Он в курсе. Хотя и без этого всё очевидно. Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта, — рассказал режиссер.

По словам Зеленова, Назаров хорошо подходил на роль Воробьянинова, но рисковать проектом режиссер не готов. По его словам, съемки фильма встали на паузу еще в 2020 году, в период пандемии коронавируса, поэтому было готово только несколько сцен. Зеленов рассказал, что сейчас он добивается государственного финансирования кинокартины.

По мнению режиссера, сейчас необходимо снимать классику, так как молодое поколение быстрее ознакомиться с ней, если в фильме будут близкие и известные молодежи актеры. Зеленов сообщил, что планируется выпустить не только полнометражный фильм, но и шестисерийный сериал.

Актера Дмитрия Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой ранее уволили из театра МХТ имени Чехова после личного разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Причиной увольнения супругов могли стать публичные высказывания артистов о проведении специальной военной операции на Украине.