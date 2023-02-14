Михалков отсудил более €300 тысяч у задолжавшего режиссера Досталя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Михалков

Тверской суд Москвы взыскал более €300 тысяч в пользу режиссера Никиты Михалкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно материалам дела, продюсер сериала «Штрафбат» Владимир Досталь и его жена Мариам не вернули кинематографисту долги, взятые под расписку.

Суд удовлетворил два иска Михалкова Н. С. и взыскал с Досталь В. Н. и Достать М. З. €300 тысяч и проценты по договорам займа, — сообщили в суде.

По данным исков Михалкова, в июне 2019 года супруги Досталь под расписку заняли 16 млн рублей и более 8,6 млн рублей. Сроком возврата установлен декабрь 2019 года, однако деньги возвращены не были.

Ранее Михалков заявил, что его авторская передача «Бесогон» не получала финансирования от государственных структур. Михалков также подчеркнул, что за 11 лет существования передачи он ни разу не изменил свое мнение по ключевым вопросам. Так кинематографист отреагировал на внесение своей фамилии в санкционный список ЕС.

Кроме того, Михалков считает, что попал в санкционный список из-за слов о возрождающемся на Украине нацизме. Он подчеркнул, что говорил на эту тему более 10 лет, однако внимание на это обратили только сейчас. По мнению режиссера, введение против него санкций на фоне подобных высказываний лишний раз доказывает их правоту.