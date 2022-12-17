Михалков объяснил, почему Евросоюз ввел против него санкции Михалков заявил, что попал в санкционный список ЕС из-за высказываний о нацизме на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Российский кинорежиссер Никита Михалков заявил, что попал в санкционный список Евросоюза из-за слов о возрождающемся на Украине нацизме. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что говорил на эту тему более 10 лет, однако внимание на это обратили только сейчас.

За что я попал под санкции? Я — русский художник, режиссер, актер, сценарист, драматург и продюсер. Я попал под санкции за то, что я у себя на родине, у себя дома, 10 лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине, о зверином бандеровском отношении к людям. Об этом я говорил, — сказал Михалков.

По его мнению, введение против него санкций на фоне подобных высказываний лишний раз доказывает их правоту.

Накануне Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций против России. Помимо Михалкова из деятелей культуры под рестрикции попали Григорий Лепс, Марина Ким, Борис Корчевников, Дмитрий Пучков.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что введением новых санкций в отношении России Евросоюз подрывает собственные интересы, но таков выбор Брюсселя. По его словам, политический класс Европы идет по пути саморазрушения.