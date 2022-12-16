ЕС ввел санкции против Голиковой, дочерей Кадырова и Михалкова Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Голикова

Европейский союз опубликовал девятый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко. В список ЕС также попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.

Санкции введены против деятелей культуры Никиты Михалкова, Григория Лепса, Марины Ким, Бориса Корчевникова, Дмитрия Пучкова. Ограничения коснулись российских СМИ и телеканалов. Под санкциями также оказались ряд отечественных компаний — КамАЗ, «Транснефть», «Газпром», «Роснефть», Ростех и т.д.

В девятый пакет санкций ЕС дополнительно включены пять политических партий, включая «Единую Россию», ЛДПР, «Справедливую Россию». Кроме того, в список вошли 20 членов Конституционного суда РФ, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета федерации, семь российских губернаторов.

Европейский союз также ввел рестрикции против ВС РФ, ВКС, ВМФ, сухопутных войск, Сил специальных операций, ГРУ и Роскомнадзора. Кроме того, санкции ввели против Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка.

Евросоюз запретил оказание Москве услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.

ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, — указывается в заявлении.

Помимо этого, расширяются ограничения против российской энергетической отрасли. Теперь Брюссель запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Но ограничение не коснется деятельности, связанной с критически важным сырьем. Кроме того, новые санкции Брюсселя запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.

Во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список, — указал Совет ЕС.

Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России 16 декабря. В черный список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС заморозит активы двух российских банков, а также введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что введением новых санкций в отношении России Евросоюз подрывает собственные интересы, но таков выбор Брюсселя. По его словам, политический класс Европы идет по пути саморазрушения.