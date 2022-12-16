Евросоюз утвердил девятый пакет санкций против России

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Совет Евросоюза официально утвердил девятый пакет санкций против России, следует из заявления пресс-службы организации. В черный список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС заморозит активы двух российских банков, а также введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Также Евросоюз введет запрет на экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты.

Кроме этого Совет Европы отзовет лицензии на вещание российских телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый Канал. По мнению руководства ЕС, эти СМИ помогают дестабилизировать обстановку на Украине.

Помимо этого Евросоюз введет запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России, откажется предоставлять услуги по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения. Гражданам ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах государственных или контролируемых юридических лиц, расположенных в России.

После еды и голода Путин теперь превращает зиму в оружие, намеренно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. Европейский Союз реагирует на эту последнюю эскалацию и военные преступления нашим 9-м пакетом жестких санкций. Мы продолжим атаковать экономику и тех, кто играет важную роль в этой жестокой войне, — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

15 декабря агентство Reuters сообщало, что послы стран ЕС согласовали введение девятого пакета антироссийских санкций. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее говорил о сложностях в согласовании девятого пакта санкций. Он считал, что у 27 представителей стран ЕС разные подходы к решению вопроса.