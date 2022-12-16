Они отказываются от рыночных принципов — в энергетике, финансовой сфере, да и во многих других областях. Это их выбор. Но этот выбор, когда реализуется в конкретных действиях, он подрывает международные экономические отношения в том виде, как они формировались последние годы, и подрывает экономические интересы этих стран, — отметил замминистра.