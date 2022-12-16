Введением новых санкций в отношении России Евросоюз подрывает собственные интересы, но таков выбор Брюсселя, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, политический класс Европы идет по пути саморазрушения.
Они отказываются от рыночных принципов — в энергетике, финансовой сфере, да и во многих других областях. Это их выбор. Но этот выбор, когда реализуется в конкретных действиях, он подрывает международные экономические отношения в том виде, как они формировались последние годы, и подрывает экономические интересы этих стран, — отметил замминистра.