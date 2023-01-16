«Не получаю ни копейки»: Михалков о финансировании государством Михалков заявил, что «Бесогон» не получает денег от государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил в открытом письме, что не получает денег от государства, пишет «Российская газета». Так кинематографист отреагировал на внесение своей фамилии в санкционный список ЕС. Он отметил, что его авторская передача «Бесогон» не получала финансирования от государственных структур. Михалков также подчеркнул, что за 11 лет существования передачи он ни разу не изменил свое мнение по ключевым вопросам. По его мнению, ЕС ввел санкции против человека, который высказывал собственное мнение у себя на родине.

Я не получаю ни от канала «Россия 24», ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет, — заявил режиссер.

16 декабря прошлого года Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций против России. Помимо Михалкова из деятелей культуры под рестрикции попали Григорий Лепс, Марина Ким, Борис Корчевников, Дмитрий Пучков и другие лица.

Тогда Михалков заявил, что попал в санкционный список из-за слов о возрождающемся на Украине нацизме. Он подчеркнул, что говорил на эту тему более 10 лет, однако внимание на это обратили только сейчас. По мнению режиссера, введение против него санкций на фоне подобных высказываний лишний раз доказывает их правоту.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее отметил, что, принимая новые ограничительные меры в отношении России, Евросоюз подрывает собственные интересы, но таков выбор Брюсселя. По его словам, политический класс Европы идет по пути саморазрушения.