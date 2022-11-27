В РПЦ назвали ошибку создателей сериала «Монастырь» Московская епархия: создателям сериала «Монастырь» нужно было проконсультироваться с РПЦ

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Создатели сериала «Монастырь», в котором снялась телеведущая Настя Ивлеева, допустили ошибку, не проконсультировавшись с представителями Русской православной церкви (РПЦ), считает председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков. Это помогло бы им более верно воссоздать церковную действительность и проявить уважение, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Конечно, стоило бы повнимательнее, по крайней мере, создателям этого фильма проконсультироваться с представителями церкви. <...> Если уж вы выходите на эту узкую и очень опасную тропинку описания какой-то церковной действительности, уж будьте добры, проконсультируйтесь, здесь не только уважение, но и понимание того, что вы в этом не разбираетесь, — сказал Волков.

Представитель епархии указал, что в сериале есть моменты, которые «режут слух и взгляд». Верующим, в отличие от массового зрителя, такие ляпы могут быть небезразличны, отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». В ведомстве свое решение объяснили тем, что нарушен подпункт «Ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих. В РПЦ, в свою очередь, отметили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».