Дебют внучки Золотухина: как Райкин превратил Островского в балаган Худрук «Сатирикона» поставил 25 артистов к балетному станку, чтобы хрестоматийная «Гроза» зазвучала по-новому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Райкин

Последней премьерой сезона в «Сатириконе» стала одна из самых известных пьес Александра Островского «Гроза». Но режиссёр спектакля Константин Райкин отбросил классическую интерпретацию известной истории ради новой формы, получившей название «трагический балаган». На протяжении трёх часов 25 молодых учеников Райкина проживают муки свободы и несвободы в жёстком каркасе балетных станков и притягательной нирваны живой музыки. Подробности — в материале NEWS.ru.

Подобно чеховским «Трём сёстрам» пьеса Александра Островского «Гроза» не сходит с афиш театров. И несмотря на её популярность и широкую распространённость ещё со школьной скамьи, художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин предпочёл именно ею подвести черту очередного театрального сезона.

Давно у меня про Островского такое ощущение, что этот великий драматург не связан с бытом. Он не бытописатель. Уж тем более «Гроза» не бытовая пьеса. Если её вырвать из контекста географии и времени, она попадает в нашу российскую жизнь, — говорит режиссёр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова (слева направо)

Идея спектакля родилась из трёхчасовой импровизации молодых артистов во время театрального капустника. По словам Райкина, музыкально-танцевальная свобода его учеников произвела на мастера такое сильное впечатление, что он решил непременно использовать их энергию в новой постановке. А в противопоставление телесной свободе, жажде жизни и любви он поставил балетные станки как символ неуёмного труда и беспрекословной дисциплины.

Эта концепция находит отражение и в самой пьесе, герои которой мечутся между свободой и несвободой в разных жизненных плоскостях.

Здесь речь, как мне кажется, о свободе и несвободе. Это главная тема пьесы: о свободе и несвободе. Мне показалось, что это можно выразить через пространство танцевального класса: со станками. И обойтись только этим. Свободное движение есть выражение свободы, а станок — как некое правило, канон, прокрустово ложе, — объяснил Райкин.

С первых минут сцена Дворца на Яузе, где театр временно играет спектакль, окутана туманом. В бело-серых тонах просматриваются такие же мрачные силуэты городских жителей. Они устанавливают по периметру балетные станки. Этот предмет, по задумке художника-сценографа Дмитрия Разумова, становится не только ключевым элементом в декорациях, но и многоликим символом: от жёстких рамок до необходимой опоры.

Действие разворачивается в маленьком городке Калинове на берегу Волги, где за высоким забором в купеческой семье с жёсткими порядками живёт несчастная девушка Катерина Кабанова (Мария Золотухина). В раннем возрасте её выдали замуж за Тихона Кабанова (Константин Новичков), чья мать Марфа Игнатьевна (Юлия Овчаренко) или просто Кабаниха готова сжить со свету всех домочадцев, включая невестку и собственных детей Тихона и Варвару (Ася Войтович).

Но когда муж Катерины временно покидает дом, между Катериной и племянником соседского купца Дикого Бориса (Алексей Фалько) вспыхивает страсть. Сильное влечение съедает чистую и воцерковленную девушку. Она сама признаётся в неверности и решает уйти из жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Катерина Кабанова — одна из ключевых фигур в женской драматургии. Непримиримость её внутреннего конфликта требует от актрисы почти болезненного состояния, чтобы каждый зритель прочувствовал физическую боль её душевных мук. Эту сложную задачу Константин Райкин дал 24-летней ученице, внучке великого русского актёра Валерия Золотухина и дочери отца Дионисия — Марии Золотухиной. Это её первая главная роль в «Сатириконе», но, судя по глубокой работе над ролью, не последняя.

Стараюсь в себе как-то копаться и найти ответы. Чтобы сделать эту роль живой и близкой к человеку, нужно идти от себя. Сейчас я стараюсь только обращаться к своему чувству. Она мне тоже в чем-то близка. Я правда никогда не влюблялась, мне незнакомо это чувство. Но знакомо чувство веры и любви к Богу, — отметила Мария.

Константин Аркадьевич известен требовательностью к своим артистам. Оттого каждый из 25 задействованных персонажей точно знает, что и в какой момент делать. Будь то пронзительный диалог или массовая сцена с хоровым пением или джазовой импровизацией.

Музыке в «Грозе» уделено особое внимание. Она, словно неназванный герой или необходимая ремарка на полях, передаёт атмосферу и чувства героев в определённый момент действия. Актёры рефреном исполняют церковную песню «Развяжите мои крылья», будто вторя каждый раз знаменитой реплике Катерины «Отчего люди не летают так, как птицы?».

Место балагану, которым режиссёр обозначил жанр постановки, находится в актёрских музыкальных импровизациях. Но он совершенно не уменьшает значимость трагедии Островского. Напротив — наэлектризовывает атмосферу конфликта подобно бушующей грозе.

В спектакле интересно наблюдать не только за центральными персонажами, но и за второстепенными. Раздвоенная личность странницы Феклуши в исполнении сразу двух актрис, Евгении Абрамовой и Полины Райкиной, добавляют повествованию необходимый юмор, местами трансформирующийся в едкую сатиру. А девочка с аккордеоном и белым бантом Алина Доценко, будто безмолвная свидетельница или реинкарнация светлой души, становится олицетворением лёгкости и надежды на светлое будущее.

Однако финал возвращает зрителя к неприглядной житейской мудрости, о которой 163 года назад написал Александр Островский. Время идёт, а люди не меняются. Катерина оказалась слишком светлым созданием для этого тёмного мира. Водружённые друг на друга балетные станки крутятся подобно вечному двигателю. А значит, жизнь продолжается, несмотря на гибель лучших из людей.