«Чебурашка» остается лидером проката в России Семейная комедия «Чебурашка» осталась лидером проката в России и странах СНГ

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» опять возглавила прокат в России и странах СНГ за выходные. Сборы фильма составили 168,5 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

В картине о приключениях мохнатого зверька в приморском городке снялись Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева. Фильм имеет рекордные кассовые сборы в России, которые еще 22 января превысили отметку в 5 млрд рублей.

На этом фоне «скромные» 59,6 млн рублей собрала комедийная мелодрама «Свободные отношения», занявшая по итогам выходных второе место. Третьим в рейтинге оказалась комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Ее сборы составили 55,3 млн рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласилась с депутатом ГД Дмитрием Певцовым, назвавшим фильм «Чебурашка» «идеологической диверсией». В разговоре с NEWS.ru парламентарий заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы обидеться на фразу о «белорусской овчарке с большими ушами».