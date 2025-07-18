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18 июля 2025 в 14:14

Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие Баку на Экономсовете СНГ

Сергей Лебедев Сергей Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета содружества является временным эпизодом, и ситуация вскоре войдет в прежнее русло. Он ожидает, что Баку останется активным участником интеграционного сотрудничества.

Азербайджанская Республика, что касается СНГ, никаких негативных высказываний мы не получали. Сегодня правда, честно признаюсь, азербайджанская делегация не приехала, но причин ее неприезда мы не знаем. Они нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества. По крайней мере, нас в этом заверяли и президент, и премьер-министр Азербайджана. Мы думаем, что это такой временный эпизод и со временем все нормализуется, — отметил Лебедев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на сохранение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, Москва надеется, что все недопонимания с Баку будут конструктивно урегулированы.

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Сергей Лебедев
Баку
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