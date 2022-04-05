Жену Бондарчука заметили в компании Чубайса в ресторане Стамбула

Жена Фёдора Бондарчука Паулина Андреева попала в кадр в компании Анатолия Чубайса и его жены — режиссёра Авдотьи Смирновой — в дорогом ресторане Стамбула. Снимок опубликован в Telegram-канале Pink Birkin.

На фото друзья сидят за одним столом, ужинают и что-то бурно обсуждают.

t.me/pinkbirkin

Прямо сейчас в стамбульском ресторане «Isola» заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно, — подписал снимок автор.

Слухи о том, что Анатолий Чубайс покинул Россию и уехал в Турцию появились ещё 23 марта. Главный идеолог приватизации 90-х и бывший глава «Роснано» внезапно уволился с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и пропал из поля зрения журналистов.

Говорят, человека, похожего на великого реформатора, видели в Стамбуле у банкомата. И опознали по третьей его супруге — сценаристке Дуне Смирновой. О том что Анатолий Борисович является персонажем историческим — в материале NEWS.ru.